【恐怖体験】ドアにお札!!悪霊の侵入を防ぐため内側に貼るお札が“外側”に!?絶叫する夫が語る“恐ろしい気配”【作者に聞く】
子供のころから文字や絵で補足しながら会話を楽しみ、やがて伝えたいことを頭の中で反芻するうちにそれを漫画として描くようになったという、キタハタエミ(@emi_kitahata)さん。Instagramやpixivにて、エッセイ漫画などを公開している。今回は、夫の見た幽霊シリーズから『黒くて怖くて大きいもの』をお届けするとともに、キタハタさんにこの作品に対する思いを聞いた。
本作「黒くて怖くて大きいもの」は、作者であるキタハタエミさんの夫が、過去に体験したエピソードが軸になって展開されている。
旦那さんがリビングで映画をみようとした際に、部屋に「パキパキ」というラップ音が響き、“黒くて怖くてすっごいでっかいもの”の存在を感じたところから話が始まる。
旦那さんは恐怖で動けなくなってしまったが、飼い猫のマロちゃんが前脚で家具を叩き、その“何か”を追い払ってくれたという。そして旦那さんは、以前経験した同じような大きな恐怖を思い出し、手を震わせながら作者に昔の出来事を話しはじめた。
かつて旦那さんがコインランドリーへ通っていたときのこと、通るたびに恐怖を感じる道があり、その発信源となっている空家へ友人と一緒に足を運んだ。恐怖心がない友人が家のドアを開けようとすると、ドアの外側にいくつものお札が貼られていることに気づき青ざめたという。
作者によれば旦那さんはこれまでにもさまざまな不思議な体験をしてきたが、この空家での出来事が最も恐ろしかったとのことである。「夫はこの空家で感じた気配が今までの人生で一番怖かったそうです。不穏な空気の発信源がその空家と気づく前は、近くを通るたびに視線を感じていたと言っていました」と語った。
また、夫婦が当時の体験を語っている傍らで、飼い猫のマロが“何か”の存在を感じ取っているような描写にも注目したい。
画像提供：キタハタエミ(@emi_kitahata)
