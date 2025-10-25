滝沢眞規子、“オシャレ大好き次女”の近影に「ママそっくり」「めちゃくちゃ似てる」「ほぼ滝マキさん」と反響
モデルの滝沢眞規子（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。イギリス留学から帰国中の次女の近影を公開し、“そっくり”な姿に「めちゃくちゃ似てる」「髪の毛の生え際、耳、ほぼ滝マキさん」と反響が寄せられている。
【写真】「ママそっくり」滝沢眞規子が公開した“オシャレ大好き次女”の近影
投稿では「オシャレ大好き次女さんの帰国中に急に始まるファッションショー」とつづり、次女の近影をアップ。「@asagiinyo ちゃんコラボのカラータイツが可愛くて、娘のお気に入り2色を買っておしゃれ熱爆上がり中」と鮮やかなカラータイツで、センスが光るコーディネートの数々を披露している。
滝沢は「服はZARAかH&MかCOSかユニクロ。それ以外は私のものを勝手に選んでコーディネート（注バッグは私の物なので、外には持っていきません）」と説明し、「色使いが綺麗で楽しそうね 見てたら私もカラータイツ欲しくなったから買いに行こっと」とほほ笑ましく見守る“母の顔”をのぞかせた。
次女の近影にファンからは「後ろ姿がママと同じ!!!」「すっかりレディに」「スタイル抜群」「スタイリッシュでオシャレ」「オシャレ番長、センスに脱帽」「髪の毛ツヤっツヤっ」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ママそっくり」滝沢眞規子が公開した“オシャレ大好き次女”の近影
投稿では「オシャレ大好き次女さんの帰国中に急に始まるファッションショー」とつづり、次女の近影をアップ。「@asagiinyo ちゃんコラボのカラータイツが可愛くて、娘のお気に入り2色を買っておしゃれ熱爆上がり中」と鮮やかなカラータイツで、センスが光るコーディネートの数々を披露している。
次女の近影にファンからは「後ろ姿がママと同じ!!!」「すっかりレディに」「スタイル抜群」「スタイリッシュでオシャレ」「オシャレ番長、センスに脱帽」「髪の毛ツヤっツヤっ」など、さまざまな声が寄せられている。