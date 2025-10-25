冬の限定色登場♡GELiSMの発光マグジェルネイルで指先に輝きを

2025年11月1日（土）から、セルフでサロン級の美しいネイルが楽しめる『GELiSM（ジェリズム）』の冬限定色3色が登場！PLAZA、LOFTの取扱店舗や公式オンラインショップで購入可能です。新作「ゴールドライト フラッシュマグ」は、透け感のあるセミシアーなベースカラーに、発光感と繊細なラメが美しく輝く特別なカラー。宝石のような輝きを指先にプラスして、冬のネイルを楽しんで♪

冬限定！GELiSMの新色で指先に輝きを

ゴールドライト フラッシュマグ

『GELiSM（ジェリズム）』の冬限定色「ゴールドライト フラッシュマグ」は、セミシアーな透明感ベースに、発光感を引き立てるプラチナゴールドのマグパウダーと繊細なフラッシュラメが特徴的な新作ジェルネイル。

まるで宝石のように輝き、指先に華やかさをプラスします♡ さらに、黒く沈むことなく、どの角度からもキラキラと上品に輝くフラッシュネイルの新しい魅力を体験できます。

上品なきらめきで冬の手肌を美しく演出

新作ジェル「ゴールドライト フラッシュマグ」は、光を多方向に反射する小粒の繊細フラッシュラメが特徴。

ベースカラーがラメの影で黒く沈むことなく、手肌をきれいに見せてくれる透明感のある輝きが魅力です。

2025年11月1日より、PLAZA、LOFTの取扱店舗や公式オンラインショップで、ジェリズム8ml（1,600円・税込1,760円）として販売されるので、冬のネイルを華やかに彩りたい方は要チェックです！

ジェリズムで手に入れる、サロン級の美しい冬ネイル

価格：8ml・1,760円(税込)

GELiSM（ジェリズム）は、セルフでサロン級の美しいネイルを実現できるジェルポリッシュブランド。

今回の冬限定カラーは、まるでプロの仕上がりを自分で楽しめる、発光感と透明感を兼ね備えた特別なネイルです。

ほんのり透け感のあるベースカラーに、プラチナゴールドや繊細なフラッシュラメを贅沢に使い、華やかな冬の指先を作り上げます。

これで、ホリデーシーズンにぴったりな輝きが手に入りますよ♪

冬限定のジェリズム新色で、華やかで美しい指先を手に入れよう

2025年11月1日から販売が開始される『GELiSM（ジェリズム）』の冬限定色「ゴールドライト フラッシュマグ」は、発光感とフラッシュラメが特徴的な美しいジェルネイル♡

どの角度からも輝く透明感のあるカラーは、ホリデーシーズンにぴったりの上品な輝きを指先に与えてくれます。

PLAZA、LOFTの店舗や公式オンラインショップで購入可能なので、ぜひ手に入れて冬のネイルを楽しんでくださいね♪