¡¡4ÅÙ¤Î½Ð»º¡¢¸µÉ×¤¬ÀÂµî¡¢Î¥º§¡¢°Ü½»¡Ä¡£42ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡åºÎï¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤ÄÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¿§µ¤Éº¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏMALIA.¡£¡Ö2018Ç¯8·î¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î1¥ö·î¸å¡¢¤³¤É¤âÃ£¤Î¥Ñ¥Ñ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸º¢¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âè4»Ò¤Î½Ð»º¸å¤Ë¡¢¸µÉ×¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜKIDÆÁ°ê¤µ¤ó(µýÇ¯41)¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤äÆ±»þ´ü¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¡¢³Ü¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤À¹â¹»1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤¬Âçºå¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞYoutube¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤ÆÂº·É¤ÈÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ë¥Ä¥é¤¤¤Î¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡MALIA.¤Ï2002Ç¯¡¢Åö»þ²£ÉÍFM¤ÎÅÄÃæÈ»Ëá¤È19ºÐ¤Ç·ëº§¡£Ä¹ÃË¤Ç¸½ºß¥µ¥Ã¥«¡¼J1²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿·ÊÝ³¤Îë¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬04Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Íâ04Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜKIDÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¼¡ÃË¡¢¤µ¤é¤Ë06Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬09Ç¯¤ËÎ¥º§¡£15Ç¯¤ËÅö»þ²£ÉÍFM¤Îº´Æ£Í¥Ê¿¤È·ëº§¤·¤¿¤¬17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»°ÅÏ½§Éñ¿Í¤È·ëº§¡£Íâ18Ç¯¤ËÂè4»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯¤ËUAE¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ø°Ü½»¤òÈ¯É½¡£23Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦³¤Îë¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢40ºÐ¤ÇÁÄÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£