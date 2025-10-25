à51ºÐ¥ê¥¢¥ë½÷»ÒÂçÀ¸á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãë¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢³Ø¹»»ØÄê¥¸¥ã¡¼¥¸¡ÖÁ°¤Ë¤Ê¤é¤¨¡ª¡×Åê¹Æ¤ËµÓ¸÷¡Ö¼ã¤¤!¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¼ÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í(¾Ð)¡×
·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¡Ä
¡¡19Ç¯Á°¤ÎÃë¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬à51ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë½÷»ÒÂçÀ¸áÀ¸³è¤òËþµÊ¡£ÀÄ½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë²û¤«¤·¤¤»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ô¿Ê¤·¤Æ¡¢¡ØÁ°¤Ë¤Ê¤é¤¨!¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤!?²û¤«¤·¤¹¤®¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!¡ØÁ´ÂÎ»ß¤Þ¤ì!¡Ù¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Ô¥Ã¤ÈÂÆ§¤ß2²ó¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤À¤«³ØÀ¸¤À¤ï¤¡¤¡¤¡¡×¤È¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ç¤³¤Î½Õ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Âç³Ø¤ÎµÇ°¼°¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏ»¼ÖÆà¡¹(¤í¤¯¤·¤ãŽ¥¤Ê¤Ê¡¢51)¡£
¡¡¡Ö#½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÆü¾ï¡¡#ÀÄ½ÕºÆ¤Ó¡×¤Ê¤É¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¹»»ØÄê¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¶á±Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ²Ä°¦¤¤¡Á¡£Á°¤Ë¤Ê¤é¤¨¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¼ÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡Á(¾Ð) ½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¤ªÃë¤ÎÂÓ¥É¥é¥ÞŽ¥°¦¤Î·à¾ì¡ÖÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡×(TBSŽ¤2006Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿Ï»¼Ö¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¤¦¤Þ¡ª¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë02Ç¯¤ÎÊü±Ç³«»ÏÅö½é¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤â¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¡¢14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£