【北中米W杯出場国紹介｜第１回：カーボ・ヴェルデ】ブルーシャークスの奇跡。彼らのサッカーはまるで音楽のようだ
大西洋の真ん中に、地図を拡大しないと見えないほどの小さな群島がある。ポルトガル語を公用語とするこの国、カーボ・ヴェルデ共和国は、アフリカ大陸の西約600キロに位置する火山島群だ。
人口はおよそ60万人。乾いた風が吹くこの島々では、豊かな農業も資源もない。それでも、海と音楽、そして人々の誇りがある。かつて奴隷貿易の中継地だったこの土地は、今や「希望と記憶の群島」と呼ばれる。統計によると、年間約118万人の観光客がこの国を訪れる。知る人ぞ知るアフリカの楽園だ。
バスケットボールのファンには、沖縄も開催地の１つとなった2023年のFIBAバスケットボール・ワールドカップでの奮闘が記憶に残っているかもしれない。今度はついに、サッカーで歴史を作る時が来ているのだ。
「ブルーシャークス」の愛称を持つカーボ・ヴェルデ代表が、北中米W杯の出場権を獲得したのは、アフリカ予選グループDの最終節だった。同予選では初戦でアンゴラに引き分け、第３節ではカメルーンに１−４で敗れた時点で、この小国の躍進を予想する人はほとんどいなかったかもしれない。
しかし、そこから怒涛の進撃を見せた。アンゴラにはアウェーで２−１と競り勝ち、ホームのカメルーン戦で１−０の勝利。アウェーで惨敗した強豪を相手に雪辱を果たした。
勝てば本大会出場が決まるホームでのエスワティニ戦。48分にエースの （カーザ・ピア）が先制点を奪うと、１万5000人収容のスタジアムを埋め尽くしたファンが爆発した。さらにウィリー・セメド（オモニア・ニコシア）が追加点を挙げ、後半アディショナルタイムにはストピラ（トレエンセ）がダメを押す。
３−０の快勝でカメルーンを２ポイント差で振り切り、史上初のW杯出場を決めた。この結果、カーボ・ヴェルデはW杯史上２番目に人口の少ない出場国となった。2018年ロシア大会のアイスランドに次ぐ小国の快挙であり、国土面積では史上最小の出場国でもある。
カーボ・ヴェルデの基本システムは４−２−３−１。だが、数字に縛られない自由さこそが彼らの持ち味だ。中盤から前線にかけての動きは非常に流動的で、チャンスが見えた瞬間に４人、５人とゴール前へ飛び込む。ボランチもコースさえ空けば、遠い位置から積極的にミドルシュートを放ち、左右のサイドバックは中盤の脇まで流れて攻撃に関わる。右のスティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー）は、ドリブルで敵陣深くまで進入する攻撃のキーマンだ。
キャプテンを務めるのは、ライアン・メンデス（ウードゥルFK）。36歳で迎える本大会は、彼にとって集大成の舞台だ。代表最多キャップを誇る経験豊富な司令塔は、チームの精神的支柱であり、攻撃の味付け役でもある。セメドも欠かせない。左サイドから敵陣を縦横無尽に走り、インサイドへ入り込んで崩しを担う。
そして何より、このチームを象徴するのが、最前線に君臨するリブラメントだ。アウェーのアンゴラ戦では２得点、ホームのカメルーン戦では約60メートルを独走しての衝撃的ゴール。そしてエスワティニ戦で、世界への扉を開くゴールを決めた。まるでかつてのトーゴ代表エマヌエル・アデバヨールのように、カーボ・ヴェルデの国民を熱狂させるビッグエースとして、躍動的な仲間たちが奏でる攻撃を最高潮まで高めている。
チームを率いるのは“ブビスタ”こと、同国出身のペドロ・レイトン・ブリト監督。結束した守備と解放的な攻撃を融合し、選手を一つにするマネジメントで評価を高めた。2025年アフリカ年間最優秀監督賞の候補にもノミネートされている。
ブビスタの掲げる哲学は明快だ。団結と情熱の共生。大きな岩のように全員で守り、攻撃では音楽を奏でるように解放する。彼らのサッカーはまるで音楽のようだ。ボールが渡ればテンポが変わり、流れるように中盤から前線へと人が動く。その戦いぶりはアフリカで称賛されているが、世界を舞台にどんなサッカーを奏でるのか。
文●河治良幸
