女優の仁村紗和（31）が25日、都内で初写真集「燦爛」（扶桑社）の発売記念会見を行った。

デビュー10周年という節目を迎えての初写真集。「デビューしたときからお世話になっているスタッフさんたち、エモいメンバーで作った写真集。感謝の1冊ができたかな」と胸を張った。

約1年間かけて構想し、台湾で撮影を敢行。「ドラマや映画以外初めて自分色を物として出せた。125点！」と手応え。「自分のやりたいことをかなえるために動いてくれたスタッフさんたちの心意気にぐっときて撮影日の最後は泣いてしまった」と明かした。

10年という節目を「地味に一段一段上がってきた感覚」と表現。「分からないことだらけだったけど、全てが新しくて苦しかったけど楽しかった」と振り返った。

大阪府枚方市出身の仁村。地元の遊園地「ひらかたパーク」のPRキャラクターになる夢もある。俳優の岡田准一（44）がPRキャラクター「ひらパー兄さん」を務めており「まだひらパー姉さんはいないので、地元に貢献できたらいいな」と夢を語る。「ひらパーはいつ行っても飽きない。夏はプール、冬はスケート、イルミネーション。一年中楽しいですよ」と熱弁する姿から“ひらパー愛”を感じた。