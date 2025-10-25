「ロンドン地下鉄の蚊」について、独自に進化したとの通説を覆す研究が発表された/Konstantin Nechaev/Alamy Stock Photo

（ＣＮＮ）英ロンドンの地下鉄で進化したと従来考えられていた蚊の一種は、実際のところそれよりもはるか昔、地中海地方を起源とすることが分かった。新たな遺伝子研究で明らかになった。

この蚊にまつわる通説は第２次世界大戦中、地下鉄駅でドイツ軍機の爆撃から身を守ったロンドン市民が、蚊に刺されることに悩まされたという逸話に端を発する。この害虫は地下トンネルに非常によく適応していたため、その後数十年にわたり、生物学者たちは地下で進化した可能性に言及してきた。

問題の蚊はアカイエカ種群に属し、外見は同一だが行動が異なる２つの種類に別れている。一方はトビイロイエカと呼ばれ、鳥のみを刺し、屋外に生息。これに対しチカイエカと呼ばれるもう一方は人を刺し、地下で繁殖する。

一部の生物学者は後者の蚊について、ロンドンの地下鉄駅で適応した結果数を増やした可能性があると考えた。この説は１９９９年に発表された遺伝子研究によって一躍有名になったが、主張の基になった証拠は限定的だったと、コロンビア大学の博士研究員、羽場優紀氏は示唆する。同氏は２３日付の科学誌サイエンスに掲載された新たな研究論文の第一著者。

この研究で、羽場氏らは世界中から集められた数百匹の蚊のＤＮＡ配列を分析した。その中には第２次世界大戦当時に生きていた蚊のサンプルも含まれていた。分析の結果、チカイエカはロンドンの地下で急速に進化したのではなく、はるかに長い歴史を持っていることが分かったという。

その起源はロンドン地下鉄よりもずっと古く、地中海地域、特に中東地域で進化してきたようだと羽場氏は指摘。地上で暮らすアカイエカと地下のチカイエカとの分岐は、最も古くて１万年前、最も最近だと１０００年前に起こったとみられるが、可能性が特に高いのは２０００〜３０００年前だとも付け加えた。

進化論的分析によれば、チカイエカの祖先の個体は当初地上に生息し、徐々に世界の他地域へと拡散していったことが示唆される。その中にロンドンの地下鉄も含まれていたと、羽場氏は言い添えた。

「ロンドン地下鉄の蚊」の通説を厳密に検証する取り組みは、２０１８年に本格的に始動。研究者たちは５０カ国２００以上の場所から、エタノールに保存された死んだ蚊を収集した。ロンドン地下鉄から直接蚊を採取する許可が下りなかったため、生きた蚊を入手することはできなかったが、代わりに１９００年代を通して収集された歴史的なサンプルを使用した。これらはロンドン自然史博物館に保存された標本で、ゲノム学研究センターであるウェルカム・サンガー研究所が分析を手掛けた。

研究者らは合計３５７匹の現代の蚊と２２匹の歴史的な標本を分析。別の研究から追加の蚊の標本も使用したため、全体の数は約８００匹に増えた。

それらのデータから、チカイエカは地中海地域で今も繁殖している個体群の直系の子孫であることが示されたと、プリンストン大学の進化ゲノム学・神経科学准教授であるリンディ・マクブライド氏は述べている。同氏は今回の研究論文の上席著者を務めた。この発見は、チカイエカが地中海の緯度に当たる、おそらく中東で進化した可能性が高いことを示唆する。そこは鳥の血を吸う種が存在するには乾燥しすぎていたとみられる。

マクブライド氏によると当時、この地域の人々は灌漑（かんがい）システムを利用した農業共同体を作り始めており、蚊が繁殖するのに理想的な環境を提供していた。蚊はこれらの乾燥地帯に定着し、その後人間を刺すことに適応していったという。

歴史的な記録を検証すると、チカイエカの生息地域はその後北上。屋外では生存できないほど寒い気候にたどり着くと、地下に避難所を求めたとみられる。「寒い冬を越せない彼らの生息地域は、南フランス、イタリア、ギリシャ、スペインに限定されていたと考えられる」とマクブライド氏。「冬を過ごすための地下構造物ができるまでは、それより北には到達できなかっただろう」

蚊は現在３０００種以上が存在し、南極大陸を除くすべての大陸に生息する。寒冷な気候のため生息できないと考えられていたアイスランドでも、このほど初めて蚊の存在が確認されている。