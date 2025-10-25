サッカーＪ１横浜ＦＭのＯＢで元日本代表ＤＦ中沢佑二氏が２５日、横浜ＦＭ―広島戦（日産スタジアム）の試合前に「レジェンドトークショー」を行った。

１７年在籍したクラブは、今季開幕から低迷し、残り４試合の時点で残留争いの渦中にいる。名門クラブがかつてない苦境に陥っているが、リーグ連覇（０３、０４年）に貢献し、１８年限りで現役を引退した“ボンバー”は「今やっと少しずつ良くなって、元の姿に戻りつつある。元々、心配はしていない。いる選手もしっかりしているし、まだ喜田がいるから。喜田がいる限り大丈夫だと思っています。キー坊が頑張ってくれる」と、生え抜きでプレーする主将ＭＦ喜田に期待を込めた思いを口にした。

中沢氏は喜田のことを高卒１年目から見てきただけに「僕が知っている、キー坊は永遠の１８歳だから。高校生くらいから見ているので。今は３０（１）だからね。考えられない。すごく成長したんじゃないかなと思います。プレーはもちろん、人間的にも、もともと真面目だけど、それがチームのためにキャプテンシーを発揮できるような選手になったんじゃないかな。頼もしいですよ」と、太鼓判を押した。

主将を中心としたチームは後半戦は復調し、現在残留圏内の１７位。広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定する。それだけに、中沢氏も「今シーズンはとにかく残り試合を勝ってもらって、来シーズンにつなげてもらえれば」と話した。