◆プロボクシング▽女子アトム級（４６・２キロ以下）８回戦 山中菫（判定３―０）渡辺恵（２５日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）

前ＩＢＦ女子世界アトム級王者・山中菫（真正）が、王座陥落後の復帰戦で渡辺恵（ＴＥＡＭ１０ＣＯＵＮＴ）に、３―０の判定勝ちを収めた。

山中は、初回から果敢に前へ出てくる渡辺の動きを見極め、カウンターの左ストレートをヒット。右フックもさえ、たびたび相手の動きを止めるなど、有効打で優位に立った。ジャッジ３者は７９―７３、７８―７４、７７―７５でいずれも山中を支持。危なげない内容で、３―０の判定勝ちとなったが、試合後の山中は「渡辺選手の気持ちが強く、練習してきたことが出せなかった。しっかり練習してもっと強くなります」と反省しきりだった。

山中は４月、ドイツ・ポツダムで世界３団体同級王者・ティナ・ルプレヒト（ドイツ）との４団体王座統一戦に臨んだが、判定負け。プロ初黒星を喫して無冠となったが、王座返り咲きを目指し、再起した。

山中の兄は元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・山中竜也さんで、昨年６月の試合を最後に現役を引退。現在は大阪・北新地で居酒屋「おにぎり竜」の店長として、第２の人生を歩んでいる。妹が背中を追い続けた兄も見守る前で、再スタートを果たした。

通算成績は２３歳の山中が９勝（３ＫＯ）１敗、３６歳の渡辺が３勝（１ＫＯ）２敗６分け。