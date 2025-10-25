NHK「ニュース7」が高市政権発足を報じた時の「画角」が、ネット上で問題視されている。本当に「意図」はあったのか。

視聴者に不安や緊張感を与えるための手法？

問題になっている放送が流れたのは高市政権が発足した翌日の10月22日夜。（1）記念撮影に臨む高市首相が新閣僚とともに赤絨毯が敷かれた階段を降りるシーン、（2）高市首相の就任会見、（3）国会議事堂の映像、の3場面でニュース7は「斜めの画角」を使用した。

この放送が「政権の不安定さを意図的に植え付けている」とネット上で猛批判を受けているのである。きっかけは「視聴者に不安や緊張感を与えるためのダッチアングルと呼ばれる手法を多用している」という批判がXで拡散されたことだった。高市支持者を中心に〈公共放送にあるまじき行為〉といったコメントが数万件もリポストされる“お祭り”状態になっている。

産経新聞の取材にNHKは「画角を斜めに傾ける手法は、ズームやパーンなどの撮影手法のひとつとして、これまでもさまざまなニュースで使用しています」「映像を見た人に不安感や否定的イメージを抱かせるという意図はありません」と意図的な使用を明確に否定。NHK記者も「絶対に意図なんかありません」と答える。

「毎回やっていることなのに、なぜと戸惑っています。どちらかと言えば、かっこいい映像を使っているつもりだった。不安を煽っていると言われて、そういう見方もあるんだと初めて知ったという声が局内では多数です」

視聴者が飽きないように使っているだけ

テレビマンは客観的にこの騒動をどう受けて止めているのだろうか。民放の報道番組プロデューサーはNHKに同情的だ。

「あのような画角の映像は我々が『撮ってきて』と発注するようなものでもなく、カメラマンが勝手に撮ってきます。パンしたりズームしたり、横からや下から覗くなどの様々なパターンを。編集マンはずっと正面打ちの映像だとつまらないので、視聴者が飽きないよう、色々なパターンの映像を組み込んでいるだけです」（民放プロデューサー）

自分も斜めの画角を幾度も番組で使ってきたと語る。

「政治でも事件でもいつもやっていること。25年くらいこの仕事をしていますが、今回の騒動で『ダッチアングル』という言葉も『不安を煽る』という効果も初めて知りました。そもそも我々の仕事は報道なので、素材に印象を加えるという発想がありません。未成年の被疑者にモザイクを入れるなど、リスクを避けるために加工をすることはありますが」（同）

ターゲットにされている大越キャスター

このプロデューサーは高市政権発足後のネット世論に異常さを感じているという。

「ちょっとでも高市氏に批判的だと捉えられてしまうと、オールドメディア叩きが始まってしまう。特に報道ステーションの大越健介さんは血祭りにあげられていますよね」（同）

10月9日、高市氏が報道ステーションに生出演した際、大越氏は「まぁ、高市さんがもし総理大臣になればですけれども」と発言し、〈無礼だ〉とネット上で猛批判を受けた。放送時間を気にして「的を絞って短くお答えいただけますか？」と注意したことさえも、〈話を遮った〉と攻撃材料にされた。

以来、ネット上で大越氏は高市支持者たちから格好のターゲットにされている。大越氏のコメントを切り取って報じる、いわゆるスポーツ紙の“こたつ記事”にも、〈大越氏は高市氏が自民党総裁になった時から明らかに顔の表情が変わりました〉〈悔しさや憎しみ、憎悪に満ちた顔色になった〉といった批判コメントが殺到している。

前出とは別の民放記者も頭を抱える。

「こんな熱烈な支持者がいる政権は初めてです。ただ、権力を監視・批判するのは我々の仕事ですから、反応を気にしすぎて萎縮するわけにもいきません。とはいえ、炎上は避けたいところなので、揚げ足を取られないよう気をつけるようにと上から指示が出ています」

