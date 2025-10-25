[10.25 J3Âè33Àá](CFS)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£]

ÀèÈ¯

GK 31 Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß

DF 5 ±ü°æÎÊ

DF 15 º´Æ£´îÀ¸

DF 28 ¾®À¾·ÄÂÀÏº

DF 42 ¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á

MF 8 ¿¹½Óµ®

MF 10 ²¬ÄíÍµµ®

MF 16 ²ÃÆ£¾æ

FW 9 ÅÔÁÒ¸­

FW 39 ¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó

FW 77 ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì

¹µ¤¨

GK 1 ¸¶ÅÄ¶ÖÍÇ

DF 4 ÆâÅÄÏ£Ê¿

DF 33 ´¥µ®ºÈ

MF 13 ÂçÖºµ®

MF 14 ´ØÌî¸µÌï

FW 22 ÎëÌÚÍµÅÍ

FW 23 µÈÅÄÆÆ»Ö

FW 40 ÎëÌÚ¹ñÍ§

FW 79 ã·Æ£·ÃÂÀ

´ÆÆÄ

º£ÌðÄ¾¾ë

[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]

ÀèÈ¯

GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦

DF 20 Ì¬ÅÄ¹­Âç

DF 22 Çò°æÃ£Ìé

DF 29 Ìø²¼Âç¼ù

MF 5 °ðÀÑÂç²ð

MF 7 º´Æ£ÊË

MF 8 ²»ÀôæÆâÃ

MF 26 ¹â¶¶¹ÌÊ¿

MF 27 Ô¢Ê¬¾­

FW 9 ß·¾åÎµÆó

FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé

¹µ¤¨

GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð

DF 39 ¶áÀÐÅ¯Ê¿

MF 16 Å­ÌÚ¿ðÀ¸

MF 47 ÏÆºäÖÅÊ¿

MF 61 °ÂÆ£Í³æÆ

FW 14 ËåÈøÄ¾ºÈ

FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷

FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ

FW 96 ¹âÈøÎ®À±

´ÆÆÄ

¹â¶¶Í¦µÆ