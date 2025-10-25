岐阜vs鹿児島 スタメン発表
[10.25 J3第33節](長良川)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 22 文仁柱
DF 40 平瀬大
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 27 横山智也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 20 加藤慎太郎
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 18 山谷侑士
監督
石丸清隆
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 36 米澤令衣
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
DF 29 岡崎慎
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 22 文仁柱
DF 40 平瀬大
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 27 横山智也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 20 加藤慎太郎
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
FW 9 ドゥドゥ
FW 18 山谷侑士
監督
石丸清隆
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 36 米澤令衣
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
DF 29 岡崎慎
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹