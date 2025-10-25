[10.25 J1第35節](豊田ス)

※14:00開始

主審:傅明

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 6 河面旺成

MF 7 和泉竜司

MF 11 山岸祐也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 44 森壮一朗

FW 22 木村勇大

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 55 徳元悠平

MF 8 椎橋慧也

MF 26 加藤玄

MF 33 菊地泰智

FW 18 永井謙佑

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 20 中谷進之介

DF 21 初瀬亮

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

MF 51 満田誠

FW 11 イッサム・ジェバリ

控え

GK 1 東口順昭

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

FW 7 宇佐美貴史

FW 8 食野亮太郎

FW 23 デニス・ヒュメット

監督

ダニエル・ポヤトス