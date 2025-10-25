名古屋vsG大阪 スタメン発表
[10.25 J1第35節](豊田ス)
※14:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 6 河面旺成
MF 7 和泉竜司
MF 11 山岸祐也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 44 森壮一朗
FW 22 木村勇大
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
FW 7 宇佐美貴史
FW 8 食野亮太郎
FW 23 デニス・ヒュメット
監督
ダニエル・ポヤトス
