横浜FMvs広島 スタメン発表
[10.25 J1第35節](日産ス)
※14:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 25 鈴木冬一
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
MF 45 ジャン・クルード
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 33 塩谷司
MF 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 15 中野就斗
MF 14 田中聡
MF 24 東俊希
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ
