[10.25 J1第35節](三協F柏)

※14:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 42 原田亘

MF 3 ジエゴ

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 28 戸嶋祥郎

MF 32 山之内佑成

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 13 犬飼智也

DF 26 杉岡大暉

DF 88 馬場晴也

MF 6 山田雄士

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 40 原川力

FW 9 細谷真大

監督

リカルド・ロドリゲス

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 5 福森晃斗

DF 16 伊藤槙人

DF 22 岩武克弥

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 70 細井響

MF 76 山田康太

MF 91 ルキアン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 市川暉記

DF 30 山崎浩介

DF 48 新保海鈴

MF 23 窪田稜

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

MF 90 アダイウトン

FW 7 鈴木武蔵

FW 15 伊藤翔

監督

三浦文丈