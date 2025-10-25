柏vs横浜FC スタメン発表
[10.25 J1第35節](三協F柏)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 3 ジエゴ
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 6 山田雄士
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
MF 91 ルキアン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 30 山崎浩介
DF 48 新保海鈴
MF 23 窪田稜
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 7 鈴木武蔵
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
