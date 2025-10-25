[10.25 J3第33節](長野U)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 4 行徳瑛

DF 16 石井光輝

MF 8 近藤貴司

MF 13 小西陽向

MF 23 イム・ジフン

MF 25 田中康介

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 24 砂森和也

MF 5 長谷川雄志

MF 9 藤森亮志

MF 10 山中麗央

MF 17 忽那喬司

MF 28 藤川虎太朗

MF 35 イ・スンウォン

FW 20 加納大

監督

藤本主税

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 5 篠崎輝和

DF 7 沼田航征

DF 34 宮㟢海斗

MF 2 宮脇茂夫

MF 10 佐藤尚輝

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

MF 71 渡邉綾平

FW 35 向井ひな太

控え

GK 1 渡辺健太

DF 3 ルーカス・セナ

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 18 菅井拓也

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 19 齋藤学

FW 20 川又堅碁

FW 23 白輪地敬大

監督

鈴木秀人