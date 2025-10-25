長野vs沼津 スタメン発表
[10.25 J3第33節](長野U)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 16 石井光輝
MF 8 近藤貴司
MF 13 小西陽向
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 28 藤川虎太朗
MF 35 イ・スンウォン
FW 20 加納大
監督
藤本主税
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 34 宮㟢海斗
MF 2 宮脇茂夫
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 35 向井ひな太
控え
GK 1 渡辺健太
DF 3 ルーカス・セナ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
FW 23 白輪地敬大
監督
鈴木秀人
