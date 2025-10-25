群馬vs奈良 スタメン発表
[10.25 J3第33節](正田スタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 4 船橋勇真
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
MF 49 小竹知恩
FW 32 河田篤秀
控え
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
MF 5 山口一真
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
MF 10 山本宗太朗
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 9 酒井達磨
FW 24 山本駿亮
監督
小田切道治
