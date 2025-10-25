北九州vs琉球 スタメン発表
[10.25 J3第33節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 吉長真優
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
MF 7 茂木駿佑
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 55 幸喜祐心
FW 39 庵原篤人
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
