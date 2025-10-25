清水vs東京V スタメン発表
[10.25 J1第35節](アイスタ)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 7 カピシャーバ
MF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 23 北川航也
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 24 キム・ミンテ
DF 70 高木践
MF 8 小塚和季
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
MF 47 嶋本悠大
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 2 深澤大輝
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 26 内田陽介
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
DF 55 吉田泰授
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 38 唐山翔自
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
