【ライブレポート】MAN WITH A MISSION、初上陸のオーストリア・ウィーンでヨーロッパツアー完走

MAN WITH A MISSIONが、10月2日のロンドンを皮切りにスタートしたワールドツアー『MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025』最終公演を10月24日にオーストリアのウィーンで行った。

■Hands Like HousesとAC/DCのカバーも披露

MAN WITH A MISSIONはコロナ禍以降、3年連続で海外ツアーを敢行。11月にアジア6都市を巡るツアーも控えるなか、UK/EUツアーではイギリス、ドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6ヵ国13公演を実施。オーストラリアのロックバンドHands Like Housesをサポートに迎え、2バンドは各地で熱いパフォーマンスを繰り広げた。

バンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONにとって、キャリア初のオーストリア・ウィーン公演。世界中を駆け抜けてきた狼たちを直接目撃しようと待ち浴びていた現地のファンたちは場内を熱気に包み、序盤からハイボルテージ。

今年3月にリリースされた最新作『XV e.p.』から「Vertigo」のイントロが鳴り響くと割れんばかりの大歓声が起こり、Jean-Ken Johnnyの「Jump up！」を合図に場内が大きく揺れる。

続く「Dark Crow」では絶えずクラップが巻き起こり、終始大合唱。

15周年を記念した新曲として発表された「REACHING FOR THE SKY」や海外ツアーでも披露されていた新曲「Against the Kings and Gods」はもちろん、バンドの海外での認知を高めることにつながったTVアニメ「七つの大罪」主題歌「Seven Deadly Sins」や「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」主題歌「Raise your flag」なども惜しみなく披露。

パフォーマンスの鉄板楽曲である「Get Off of My Way」「FLY AGAIN」と畳みかけたあとには、アンコールでHands Like Housesと同じくオーストラリアのバンドAC/DCのカバー楽曲である「Thunderstruck」を2組全メンバーでコラボレーション。それぞれがUK/EUツアーを通して、深く親交を深めたことが感じられるステージだった。

その後、13公演の幕を飾ったのは『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』オープニング主題歌として知られる「絆ノ奇跡」。今なお世界中で愛される楽曲は、ライブ会場でもひときわ盛り上がりをみせていた。

なお、MAN WITH A MISSIONは、11月16日の上海から『MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR』をスタートさせる。

■セットリスト

2025年10月24日（金）ウィーン・Simm City

01. Vertigo

02. Dark Crow

03. database

04. REACHING FOR THE SKY

05. My Hero

06. Change the World

07. Hey Now

08. Seven Deadly Sins

09. Dead End in Tokyo

10. Raise your flag

11. Get Off of My Way

12. FLY AGAIN

13. Against the Kings and Gods

14. Merry-Go-Round

[ENCORE]

15. Thunderstruck with Hands Like Houses

16. 絆ノ奇跡

