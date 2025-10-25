サッカー日本代表主将のMF遠藤航（32＝リバプール）が設立した親子向け留学支援プロジェクト「SEKAI NI WATARU PROJECT」の本格始動に際したキックオフ会見が25日、都内で行われた。

同プロジェクトは「世界へ渡り、世界と渡り合える子どもたちを育てる」というビジョンの下、ゴールデンエージと呼ばれる7〜12歳に無償の留学機会を提供。サッカーに限らず、各分野で世界に挑戦したいと考える親子をサポートする。今回は全国から応募で集まった120人のうち書類選考と面接を経て第1期生6人が決定し、この日のイベントにも参加。今後は留学支援だけでなく、語学や体づくりを専門とする講師陣が指導するなど留学前の育成期間を設け、成果を最大化していく。

遠藤の弟で、プロジェクト代表理事を務める暁氏が登壇し「本日のキックオフは単なるイベントではなく、子供たちの夢、保護者の皆さまの思い、そしてパートナー企業の皆さまの期待が重なり合う未来への出発点です。私たちはこのプロジェクトを通じて世界という舞台で自分らしく輝ける日本の子供たちを1人でも多く育てたいと願っています」と話した。

さらに遠藤本人が子供たちへビデオメッセージを寄せ「夢に向けて一緒に頑張っていきましょう。皆さんが成長した姿を見られることを楽しみにしています」とエールを送った。