山田優、実弟2人と地元沖縄を満喫 弟・山田親太朗さんのSNSに登場できょうだい3ショット
モデルの山田優（41）が25日、弟で元タレント・山田親太朗さん（39）のインスタグラムに登場。山田家の次男で声優として活動する親之條（29）を交えた、きょうだい3ショットが公開された。
【写真】山田優＆実弟2人のきょうだい3ショット ※2、3枚目
3人は23日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。同番組で地元・沖縄でのロケを満喫していた。親太朗さんは投稿で「楽しかったなー沖縄〜！」とロケのオフショットを投稿し、自然体な表情あふれる3人の姿を披露した。
番組では3人の父親も登場し、家族で思い出トークを展開。親太朗さんは投稿で、「また機会ありますように」と期待を込めた。
