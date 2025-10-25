MAN WITH A MISSION、ヨーロッパツアー最終公演でオーストリア・ウィーンへ初上陸
MAN WITH A MISSIONが10月2日のロンドンを皮切りにスタートしたワールドツアー＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞の最終公演をオーストリアのウィーンで開催した。
MAN WITH A MISSIONはコロナ禍以降3年連続で海外ツアーを敢行。11月にアジア6都市を巡るツアーも控える中、UK/EUツアーではイギリス、ドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6か国13公演を実施。オーストラリアのロックバンドHands Like Housesをサポートに迎え、2バンドは各地で熱いパフォーマンスを繰り広げた。
バンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONにとって、キャリア初のオーストリア・ウィーン公演。世界中を駆け抜けてきた狼たちを直接目撃しようと待ち浴びていた現地のファンたちは場内を熱気に包み、序盤からハイボルテージ。今年3月にリリースされた最新作「XV e.p.」から「Vertigo」のイントロが鳴り響くと割れんばかりの大歓声が起こり、Jean-Ken Johnnyの「Jump up！」を合図に場内が大きく揺れる。
続く「Dark Crow」では絶えずクラップが巻き起こり、終始大合唱。15周年を記念した新曲として発表された「REACHING FOR THE SKY」や海外ツアーでも披露されていた新曲「Against the Kings and Gods」はもちろん、バンドの海外での認知を高めることにつながったTVアニメ「七つの大罪」主題歌「Seven Deadly Sins」や「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」主題歌「Raise your flag」なども惜しみなく披露。パフォーマンスの鉄板楽曲である「Get Off of My Way」、「FLY AGAIN」と畳みかけた後には、アンコールでHands Like Housesと同じくオーストラリアのバンドAC/DCのカヴァー楽曲である「Thunderstruck」を2組全メンバーでコラボレーション。それぞれがUK/EUツアーを通して、深く親交を深めたことが感じられるステージだった。
その後、13公演の幕を飾ったのは『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』OP主題歌として知られる「絆ノ奇跡」。今なお世界中で愛される楽曲は、ライブ会場でもひときわ盛り上がりをみせていた。
なお、MAN WITH A MISSIONは、11月16日の上海から＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR＞をスタートさせる。
■セットリスト
2025/10/24(金)ウィーン Simm City
01. Vertigo
02. Dark Crow
03. database
04. REACHING FOR THE SKY
05. My Hero
06. Change the World
07. Hey Now
08. Seven Deadly Sins
09. Dead End in Tokyo
10. Raise your flag
11. Get Off of My Way
12. FLY AGAIN
13. Against the Kings and Gods
14. Merry-Go-Round
Encore
15. Thunderstruck with Hands Like Houses
16. 絆ノ奇跡
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR＞
2025年
11月16日（日）上海：Modern Sky LAB
11月18日（火）ソウル：Yes24 Hall
12月 7日（日）台北：Legacy Tera
12月 9日（火）シンガポール：Capitol Theatre
12月12日（金）クアラルンプール：Zepp Kuala Lumpur
12月14日（日）バンコク：MCC HALL, The Mall Lifestore Bangkae
チケット販売：https://mwam.lnk.to/hatw_asia
