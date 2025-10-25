磯山さやか、40代迎え体型の変化実感 ボディメイクのこだわり告白「痩せちゃったりするとファンの方に叱られたり」【余韻】
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの磯山さやかが25日、都内で開催されたデビュー25周年写真集「余韻」（講談社）発売記念会見に出席。ボディメイクのこだわりを明かした。
【写真】磯山さやか、美バスト際立つ赤ビキニ姿
タイトルに込めた思いを聞かれると「写真集を見終わったときに、見た方に幸せの余韻が続くといいなということで。写真集のロケの時から、そういう気持ちは伝えていて。その時は『余韻にしましょう』とは言ってなかったんですけど、いろいろロケを振り返ったり、写真を実際に見ていた時に、『ああ、見てよかったな』っていう幸せな気持ちが続くように感じてくれたらなと思って、『余韻』というタイトルを付けさせていただきました」と返答。
テーマや撮影でこだわった点については「40代でグラビアの写真集を出すっていうことを考えていなかったので、写真集のロケに行ってきたときから、毎回最後の写真集詐欺みたいになってるんですけど（笑）。今回も『これが最後なのかな』と思いながら、噛みしめながら撮影しました」と回顧。「ちょっと切ないですけど、すごく幸せな家庭の奥様が先に旅立たれてしまい、残された方が思い出として『ああ、さやかはこんな感じだったよな』っていうようなことを振り返られるような。『写真集だけど家庭にあるような思い出アルバムにしてもらえたらなっていう雰囲気を撮りたいので、幸せしかない写真を撮りたい』っていうことを言って。それこそ余韻が続くような。『また見てみたいな』って、何度も見てもらえるような写真集を作りたいっていうことを皆さまに伝えました」と明かした。
ボディメイクやスキンケアに関しては「とにかく食事はちゃんと摂るっていう（笑）。私はやっぱり、昔からちょっとでも痩せちゃったりするとファンの方に叱られたりするので（笑）。かといって、太り過ぎても叱られるのでっていうところでは、SNSでのファンの皆さんの声もちょっと見ながら。いつもはそんなに運動とかはしないんです。写真集とかグラビアのロケは、自然体で行きたいので」とコメント。
「今回はちょっとだけ、家でジャンプとか、そういう感じの。少しだけ運動を取り入れて（笑）。やっぱり、流石に40代なので。年齢を重ねるにつれて出てくる体の変化っていうのもあって。そこは自然なことなので上手く取り込みつつ、見せられるような体作りっていうのを意識してやりました」と話していた。
お気に入りカットには赤のビキニ姿を選んで「水着の色がとっても可愛かったっていうのと、私は昔からグラビアでおへそが縦長っていうのが、ちょっと自慢だったんです。それが全面的にすごく見えているのと、バストが綺麗に見えるとか、そういうのも含めて。あと、あの水着の撮影をしていた時に、島だったんですけど、行きにすごく船酔いしたんです。そんな中でも、あのカット頑張ったなっていう思い出も含めて、あのお気に入りのカットを選ばせていただきました」と笑顔。
ケアンズを撮影地に選んだ背景については、過去に何度か訪れたことがあるとしたうえで「都会過ぎない感じの、雰囲気がのんびりした感じがすごく好きでっていうのが記憶にあったので。プラス、夏にロケに行ったんですけど、南半球なので、あっちの方が涼しいんですよね。こっちが夏だと。そういうところでは、グラビアの撮影をするのにもベストな行先かなというのがあって、オーストラリアのケアンズに今回は決めました」と振り返っていた。
オーストラリア・ケアンズを舞台に、透き通る青い海、森の中の幻想的な川、ゴージャスな邸宅、カジュアルなモーテル、新鮮なフルーツが並ぶ市場などで撮影した一冊。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを収録している。この日は冒頭のフォトセッションの後に、25周年を祝したケーキが登場する一幕もあった。（modelpress編集部）
