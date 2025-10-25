第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」が２５日、滋賀県で開幕。彦根市で行われた開会式には参加選手らが出席した。

大会の特別協賛を務める大同生命保険株式会社の北原睦朗・代表取締役社長は「開会式での選手の皆さんの堂々たる行進に胸が熱くなりました。スポーツには人とまちをつなぎ、誰もが輝ける未来を創る力があります。笑顔と感動が広がる大会になることを心から願っています」とあいさつ。三日月大造・滋賀県知事は「普段の力を発揮する大会で、１人１人みんなが主役です。スポーツの素晴らしさを共に感じ、みんなが輝く大会にしましょう」とエールを送った。

全国障害者スポーツ大会は、障がいのある選手が競技などを通じスポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障がいに対する理解を深めて障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的としている。大同生命は創業９０周年にあたる１９９２年、前身である全国知的障害者スポーツ大会（ゆうあいピック）の第１回東京大会から３０年以上にわたり特別協賛を継続。また、これまでに約１万２０００人の役職員らがボランティアとして参加するなど、全社を挙げて障がい者スポーツの支援に取り組んできている。

今年度は同社やグループ会社、提携団体を含めた約３００人が参加予定。競技観戦や選手の応援をするだけでなく、競技会場の１つである平和堂ＨＡＴＯスタジアムのおもてなし広場に設置する「大同生命ブース」の運営ボランティアとして、大会の盛り上げに協力する。