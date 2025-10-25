「ウソでしょ！？」おしゃべり義母が、町内会で『孫の志望校』を暴露！ 開き直る義母に、息子が一言

おしゃべりが大好きな義母は話題も豊富で交友関係も幅広く社交的な人。

元気な証拠で何よりだと思っていたら孫の中学受験の志望校まで話してしまい！？

今回は筆者の友人R子さんから聞いた義母のおしゃべりエピソードをご紹介します。

しゃべりすぎ！！ 聞く耳ない姑！ 孫からの一撃

可愛い孫からのお願いが1番効果がありましたね。

それだけ義母も孫の事が誇らしくて嬉しかったのではないでしょうか。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：Sana.Y

医療機関に勤めるアラフォーワーキングマザー。新卒で化粧品メーカーに入社後、結婚出産を機に退職。現在は転職し子育てと仕事の両立に励む。自分らしい生き方を求め、昔から好きだった書くことを仕事にしたくライターデビュー。化粧品メーカー勤務での経験や、会社でのワーキングマザーとしての立ち位置、ママ友との情報交換を通して美容や教育、女性の生き方を考えた情報を発信している。