◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースは投手陣が崩れ、ブルージェイズに大敗。黒星発進となった。「2番・遊撃」で先発出場したムーキー・ベッツ内野手（33）は切り替えを強調した。

第2打席は四球を選んで2点目を演出すると、第3打席は中前打と2度出塁も9回2死ではからぶ三振に倒れ、最後の打者に。試合後、ベッツは黒星発進にも「もう過去のことだ。終わったことについては何もできない。ただ、価値ある経験にすることはできると思う」と切り替え、前に進むしかないと自らに言い聞かせるように語った。

相手先発・イエサベージに関しては「満塁の場面でどう対応するかがカギだったと思う。相手はすごく打っているチームだし、あの回（4回）で彼を降ろせたのは良かった。でも、そういうチャンスではもっと確実に点を取らないといけない。あの場面が試合を左右するポイントだったと思う」と2回にE・ヘルナンデスの適時打で先制しながらも、その後の1死満塁の好機を生かすことができず1点のみに終わった攻撃を嘆いた。

その上で「明日の試合は0―0から始まる。とにかくクリーンな試合をするだけだ」と切り替えを強調。マインドリセットの方法については「人それぞれやり方が違う。魔法のような方法なんてない。もう終わったことだし、考え込んでも意味はない」とただ、次の試合に臨むだけと言い切った。