歌手の和田アキ子（75）が25日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ゲストの大物歌手のコンサートで驚いたことを明かした。

この日のゲストはシンガー・ソングライターのさだまさし。さだのコンサートでのトークが面白いという話になると、和田は「あたし、びっくりしたんですけれど」と言い、さだは「1回来てくださった時に。あまりにもトークが長くて。怒ってましたよね、アッコさん」と平然と話した。

和田は「そう」とうなずき、さだは「何で歌えへんねんって」と和田の声色をまねてみせた。

和田は東京・新宿の厚生年金会館での公演だったとし「もぞもぞしてたんですよ」と回顧。公演後に友人と食事の約束をしていたが、公演が長引き、当時はスマホもないために気が気でなかったという。

「私も歌歌ってるから。もう歌わんとそろそろ客飽きるよなあとか大体思うじゃない。でも話が面白いから。この話は途中では切れないなあと思いながら。真剣に聞いていて」としたが、いよいよ時間が気になってきたとした。

すると隣に「おじちゃんがいたんですよ」。その男性は「大丈夫ですか？」と話しかけてきたとし、「大丈夫です」と答えると「さだの父親です」と意外な事実が。

和田は「そしたらもっと姿勢がピーンとなって」と緊張したと言うが、さだの父親は「どなたかとお約束ですか」「帰った方がいいですよ。まだまだ長いです」と冷静に語ったと笑わせた。

さだは「その当時長かったですからねえ」としみじみと話した。和田は「長かった〜」と改めて語り、「今も？」と質問。さだは「今は長くない」と淡々と回答した。