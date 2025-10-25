2歳の男の子と16歳の老犬が一緒にお散歩したら…？愛おしすぎる光景にキュンとしてしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破し、「ずっと見てられる」「ダブルリードｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：2歳の男の子と16歳のおじいちゃん犬が『一緒にお散歩した』結果→愛おしすぎる光景】

いざお散歩へ

Instagramアカウント「reina.ake」に投稿されたのは、2歳の男の子と一緒にお散歩に行った16歳のトイプードル「モン」くんの様子。涼しくなってきたので、調子の良い日はお散歩に出かけるんだそう。

ママ曰く「暴走2歳」とモンくんはいざ出発。男の子はモンくんのリードを、ママは男の子のリードを持つ「ダブルリード」で、安全面への配慮も完璧です。

亀さんに遭遇

モンくんに合わせてゆっくり歩いたり、時には抱っこしたりしながら、一行はパン屋さんに到着。美味しそうなパンをいっぱい買えて、男の子も大満足のようです。

パン屋さんからの撤収後には、男の子が途中でまさかの亀さんを発見。「こんちゃー！！」と元気いっぱいにご挨拶するも、亀さんは我関せずで、男の子の方すら見てくれません。

ゆっくりと一歩ずつ

道すがら、男の子は振り切った変顔を披露しながらもお散歩は終盤へ。ゆっくりながらもしっかりとした足どりで、モンくんは一歩一歩進んでいきます。

少し前までは、男の子はリードを引っ張ってしまうこともあったそうですが、今回はモンくんのペースに合わせてゆっくり歩いてくれたんだそう。のんびりとお散歩を楽しめる毎日が、ずっと続くよう願わずにはいられません。

モンちゃんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「reina.ake」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「reina.ake」さま

