◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース 第3日（2025年10月25日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

29位で出た佐藤心結（22＝ニトリ）が7バーディー、1ボギーの66と伸ばして通算7アンダーで暫定10位でホールアウトした。

「今日はパットが良かった。ショットもいつくかチャンスにつけられたので、明日もこのまま続けていきたいです」

7番パー3では第1打をグリーンのカラーに外すが、そこから15メートルの距離をパターでねじ込みギャラリーの歓声を浴びた。

前週、米ツアーの2次予選会に挑戦。残念ながら1オーバーの81位で最終予選には進めなかった。

それでも20日に帰国すると、休まずに今大会に出場。「ハードスケジュールにはなっていますが、それも承知の上で（予選会に）行っていますから。逆にハードな日程にしていることで、時差ぼけにならないということもあるかなと思っています」と振り返る。

マスターズGCでは22年の最終日に65の好スコアをマークして優勝した川崎春花に1打差の2位に入った実績もある。

「3年前もパットが入ったので、そのスコアが出たんだと思います。上が伸びすぎていて、優勝はなかなか遠いところにはなっています。まずはトップ10、トップ5を目指して伸ばすことが条件になると思うので、集中して頑張りたいです」と気持ちを高めていた。