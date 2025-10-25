◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ 11―4 ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、32年ぶり出場の地元ブルージェイズがドジャースを11―4で破って先勝した。

2点を先行されて迎えた4回、6番バーショがド軍左腕スネルからバックスクリーン直撃の同点弾。2ー2の6回に無死満塁から7番クレメントの中前適時打などで3点を勝ち越すと、代打バージャーがWS初打席で右中間へ満塁本塁打。代打満塁本塁打はWS史上初、ポストシーズンでは4人目の快挙となった。さらにこの回、5番カークが2ランを放ち、WS歴代3位の1イニング9得点で試合を決めた。

11―4で迎えた9回、大谷が打席に入ると地元ファンからは「We don't need you」（君は要らない）というチャントが発生した。感想を求められたブルージェイズのシュナイダー監督は「とにかく早く3アウトを取りたかった」と笑い、「でも熱狂的なファンがいるのは最高だ。球場によって表現は違うけど、それも野球の一部。シアトル（でのマリナーズ戦）でも似たような雰囲気を味わったしね」とコメントした。

それでも「あのチャントは少し聞こえたけど、正直、大谷みたいな選手のことは悪く言えない。彼は特別な存在だ」と大谷へのリスペクトを口にし、「（7回に）あのホームランが出た時点で点差が開いてたのが救いだったけど、うちのファンがチームに誇りを持ってるのはうれしい」と付け加えた。

32年ぶりのWS出場とあり、本拠ロジャーズ・センターには4万4353人の観客が詰めかけ、大声援でチームを後押しした。指揮官は「（雰囲気は）最高だった。トロントでワールドシリーズが戻ってくるのをファンはずっと待ってた」と喜び、「明日も今日以上に盛り上がってほしい。（ア・リーグ優勝決定シリーズの）ゲーム7の時もそうだったけど、あの6回の盛り上がりは本当に特別だった。この街、この球場、この国全体の熱を感じたよ。ありがたいけど、すぐに気持ちは明日へ切り替えないとな」と表情を引き締めていた。