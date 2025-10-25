19ºÐ¡¦Æî¶×Æà¡È¥¥ã¥Ð¾î¡ÉÌòºî¤ê¤ÇÅ¹Ë¬Ìä¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆî¶×Æà¡Ê19¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£´õ»àÇ°Î¸¤òÊú¤¨¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¥¥ã¥Ð¾î¡¦¥é¥¤¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆî¶×Æà¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢Áó°æÍ¥¤é¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿ùºé²Ö
¡¡Æî¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥¤¤Ï¡Ë¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤Ä¤«¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¥¥ã¥Ð¾î¤ò¡Ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¡£¤ªÅ¹¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢»Å»öÆâÍÆ¤«¤é»äÀ¸³è¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È²óÅú¡£¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¶á°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢1Æü¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¤Þ¤À¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³©Àî¾Þºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¡Ö¥ß¡¼¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤27ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿ùºé²Ö¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢Áó°æÍ¥¡¢¾¾µïÂç¸ç´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
