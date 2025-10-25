SUPER EIGHT・村上信五、結婚反響にラジオで感謝「いろいろと…ホンマ」
14日に結婚を発表したSUPER EIGHTの村上信五（43）が25日、自身のラジオ番組『村上信五くんと経済クン』（文化放送／毎週土曜 前11：00）に出演。結婚発表でたくさんの祝福をもらったことを受け、感謝を伝えた。
【全身ショット】「本日先生となりました」村上信五
番組冒頭、アシスタントの坂口愛美アナウンサー（36）と「おまっとさん」とあいさつ。その後、坂口アナから「なんか…ありますか？」と聞かれ、「いやいや、まあまあ。特段…ありがとうございますというぐらいですけどね、ホンマに、色々と」と謙遜。
続けて「いろいろと…ホンマ。メールもご連絡もいただきましたけど。数件、どちらさん？という方からもご連絡いただきましたけれども」と明かし、「まあまあ、基本的にはありがたいメッセージばかりでした」と感謝を伝えた。
村上は10月14日、マスコミ各社向けにコメントを発表。コメント全文では“これまでにSUPER EIGHTに所属したメンバーも含む名前、一文字ずつが散りばめられている”とSNSで話題を呼んでいた。
コメントは、「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました」と報告。「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ。
また「SUPER EIGHT の一員として横に寄り添い、信じて支えてくれる仲間たちに導かれ、いつも輝く未来を見据えることができました。そしてファンの皆さまとの長年の経験が貴い道を照らしてくれました」と感謝の言葉とともに「その大きな支えと安らぎに感謝してもし尽くせません」と記した。
続けて「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです」と決意を表し、「どうか、宜しくお願いします。おおきに ありがとう」と“関西弁”で締めくくった。
