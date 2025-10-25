「マイナ保険証」を使うと“年収がバレる”!? 「健康保険証」の併用期間もまもなく終了…“資格確認書”なら年収バレは起こりませんか？

「マイナ保険証を使うと年収がバレる」といううわさは誤り

マイナ保険証を使うと年収がバレるといううわさは誤りであり、これは高額療養費制度の自己負担上限額から年収が推測できるというのが真相になります。厚生労働省によると、高額療養費制度とは医療機関や薬局で支払った金額が1ヶ月あたりの上限額を超えた場合にその超過分を支給する制度です。

69歳以下の場合、自己負担上限額は年収によって図表1のように分けられます。

図表1

適用区分 1ヶ月あたりの上限額（世帯ごと） 年収約1160万円～ 25万2600円＋（医療費－84万2000円）×1％ 年収約770万～約1160万円 16万7400円＋（医療費－55万8000円）×1％ 年収約370万～約770万円 8万100円＋（医療費－26万7000円）×1％ ～年収約370万円 5万7600円 住民税非課税者 3万5400円

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへを基に筆者作成

マイナ保険証を利用すると医療機関の窓口担当者に上記の区分が表示されることから、年収が推測できるといううわさが広まったのかもしれません。しかし、実際はマイナ保険証を利用登録したり医療機関でリーダーにかざしたりするだけで、周囲の人に年収がバレるような心配はないでしょう。



「健康保険証」の併用期間が終わったら「マイナ保険証」を持つしかない!?

厚生労働省によると、健康保険証は2024年12月2日以降新規発行が停止されましたが、健康保険証は有効期限までの間、最長で1年間使用できます。有効期限は最長でも2025年12月1日となっているため、併用期間が終了した後はマイナ保険証か資格確認書を持たなければなりません。

また、受給資格の確認はマイナ保険証での電子資格確認か、資格確認書・有効期限内の健康保険証の提出によって行います。これらの方法で確認できなかった場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせかマイナポータルに表示される資格情報画面によって受給資格の確認が可能です。

しかし、期限切れの健康保険証や資格情報のお知らせ（マイナ保険証を持っている人に交付される書類）のみを持参する患者もいるでしょう。

そのため、厚生労働省はこうした患者に対して3割程度の一定の負担割合を求める暫定措置を取る方針です。2026年3月末までは健康保険証を持参しても保険診療を受けられるため、予告なしに10割負担となることはありません。



「資格確認書」で年収はバレない?

資格確認書は、原則としてマイナ保険証を保有していない全ての人に無償で交付されますが、記載事項は基本的に健康保険証を踏襲した内容です。

任意記載事項として高額療養費制度の限度額区分が記載される場合もありますが、前記のマイナ保険証と同様に使用すると直ちに年収がバレるわけではありません。これは、どの確認書類を利用しても同様のため、2026年度末に使用できなくなる健康保険証よりもマイナ保険証に移行することをおすすめします。



まとめ

マイナ保険証を使うと年収がバレるといううわさは誤りで、実際は高額療養費制度の自己負担上限額から年収を推測できるというのが真相です。また、健康保険証は最長でも2025年12月1日までしか使用できませんが、暫定措置として2026年3月末までは健康保険証を持参しても保険診療を受けられます。

しかし、今後はマイナ保険証や資格確認書を使用して受給資格を確認するのが基本となるため、マイナ保険証への移行を検討してみてもいいでしょう。



