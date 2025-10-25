歌手・堀ちえみが２５日、自身のブログを更新。５泊６日のクルーズ船の旅でトランクが倉庫に入ってしまい、取れなくなっていたスカートを無事に受け取れたと報告した。

堀は２０日から、東京発着で九州や韓国・釜山を回るクルーズ船の旅に参加。最終日の２５日朝、ブログに「今日履くスカートが…ない」と緊急事態に陥ったことを明かした。その理由について「トランクは昨夜のうちに、係の人に渡して全ての乗客の荷物を、集めてしまいます。昨夜主人が最後に、私が今日履くスカートを洗濯物だと勘違いし、トランクの中に入れてしまったとのこと」と明かした。

このままでは船が到着しても下船できないと嘆いていたが、フロントに頼んでトランクの中にあったスカートを無事に受け取れたとブログで報告した。

「主人がフロントにお願いしたら、荷物の倉庫までアテンドしていただき、たくさんの荷物の中から自分たちの荷物を見つけてスカートをゲット。なにせすごい数のスーツケースだったので、その中から探すのは時間が掛かりましたが…私たちのトランクが、カーキ色の特徴的なものなので、比較的見つけやすかったそうです。１時間探してゲット！」

さらに「それからはスカートを履いて、速やかやに部屋を出て、慌てて下船しました」とつづった。