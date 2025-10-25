映画『ハリー・ポッター』シリーズのドラコ・マルフォイ役で知られるトム・フェルトンが、ついにスーパーヒーローになる？ SF映画『Altered（原題）』の予告編が米国で公開された。

滅亡をまぬがれた世界は、富める人々によって“よりよい世界”となった。遺伝子改良が当たり前となった世界では、その恩恵にあずかれる人々がまるで王族のように暮らしている。その一方、遺伝子改良を受けられない人々は地下へ追いやられていた。

車椅子に乗る研究者・レオン（フェルトン）は、自らの才能とスキルを活かし、地下の人々が安寧な生活を送るための装置を開発していた。両親を失った少女・クロエの親代わりとなったレオンは、ある日、3倍の報酬と引き換えに“遺伝子地区”へ足を踏み入れる。

ところがそこで起きた事件の罪は、地下の人々になすりつけられた。「過激化した反遺伝子部隊の攻撃は、かつてないほどの流血を生んだ」とニュースでは伝えられている。

レオンと地下の人々は、「人類の進化を解明した」と豪語する黒幕を倒すべく、革命ののろしを上げる。「これは進化だ、止められない」という黒幕と、「僕たちが役立たずで無価値だと思わされていること、それは真実じゃない」と語るレオン。自ら開発したスーツを武器に、レオンは立ち上がる──。

本作はマルフォイ役でおなじみのトム・フェルトンが、アイアンマンを思わせるスーツに身を包み、革命のために戦うディストピアSFアクション。監督は『アイアン・スカイ』シリーズのティモ・ヴオレンソラが務めた。

共演は、シリーズ「ウィッチャー」にも出演したアギー・K・アダムス、『インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国』（2008）のイゴール・ジジキン、『バーバリアン』（2022）のリチャード・ブレイクら。

映画『Altered（原題）』は2025年11月21日に米国で劇場公開＆デジタル配信予定。

