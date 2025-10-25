磯山さやか、結婚願望に言及 理想のタイプ明かす「一人の生活の方が長いので」【余韻】
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの磯山さやかが25日、都内で開催されたデビュー25周年写真集「余韻」（講談社）発売記念会見に出席。結婚願望を明かした。
代表質問で心境を聞かれた磯山は「写真集を出版させていただくこと自体とてもありがたいんですが、それが25周年という節目の年に、こうやって記念の写真集として出せたことっていうのはすごく嬉しいですし、25年もやってきたんだなっていう、不思議な感じもあったりして。とにかく、私自身も嬉しいですけど、ファンの方たちが喜んでくれるのかなっていうことを思うと、ますます嬉しさを感じます」と笑顔。
発売後の反響については「私の周りの方にもまだプレゼントできていないんですけど、その中でも、やっぱり前の写真集とは違って、色使いとか雰囲気も違いますし、今回の写真集もすごくいいねという声もいただいたりしていますね。あとファンの方からは今日多分お声をいただくと思うんですけど、まだ発売したばかりで（笑）。ただ、写真集を出すっていうこと自体に、お仕事で共演する方たちから『すごいね』っていうお褒めの言葉をいただきました」と明かした。
25周年への思いを聞かれると、磯山は「高校生から始めて、結構あっという間だなっていうのもあったんですけど、正直ここまで芸能生活を続けているとは思っていなくて（笑）。なのでびっくりしていますし、さらにグラビアをこうやって続けているっていうのは、10代のデビューした頃の自分にとってはとても不思議だなと思いますし。なにより、途中で挫けずに頑張って続けてこれた自分を褒めたいと思います」と語った。
改めて写真集に対する自己採点を求められると「難しいですね。でも100点満点なら100点。本当に。100点を目指してやったので、私は100点。あとは皆さんに付けていただきたいなと思います。とても満足して、これが最後の写真集になってもいいぐらい、素敵な写真集になりました」と誇らしげに語った。
25周年を踏まえてチャレンジしたいことを聞かれると「25年までやれたので、全然悔いは無くて。仕事が無くなってしまっても悔いが無いくらい、すごく充実した芸能生活ですけれど、何かやりたいこと…結婚願望があるので、皆さんに本当は結婚報告っていうのを芸能人っぽくしてみたいなとは思います。今後（笑）。全然婚活してないんですけど、ぜひできたらいいなと思っております」とにっこり。
また、いつまでに結婚したいか質問されると「結婚自体だったら、いつまででもいいっていう感じなんですけど…25周年中にできたらいいなと思います（笑）。頑張ります。皆さんに覚えていただける内にしたいと思います」と返答。相手がいるのかについては「全然です。言わせないでください（笑）」と答えて、理想の男性のタイプを聞かれると「程よく出張がある人が、とてもいいなとは思います（笑）。結構立派に大人になって、一人の生活の方が長いので、皆さん『それを言ってると結婚できないよ』って言うんですけど、なんとなく自分の時間が1日とかあるといいかなと思います」と笑顔で語っていた。
オーストラリア・ケアンズを舞台に、透き通る青い海、森の中の幻想的な川、ゴージャスな邸宅、カジュアルなモーテル、新鮮なフルーツが並ぶ市場などで撮影した一冊。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを収録している。この日は冒頭のフォトセッションの後に、25周年を祝したケーキが登場する一幕もあった。（modelpress編集部）
