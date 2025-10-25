１０月２５日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝９頭立て）は、３番人気のウップヘリーア（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）が、首の上げ下げの大接戦を制してデビュー戦を白星で飾った。０３、０４年にエリザベス女王杯を連覇したアドマイヤグルーヴを祖母に持ち、４代母にダイナカールがいる名牝系の流れをくむ良血馬だ。勝ち時計は２分３秒１（良）。

最内枠からポンと好スタートを決めて、そのままハナヘ。少頭数らしく前半１０００メートル通過１分２秒９のスローペースを刻み、直線では外からブラックオリンピアが迫ってくると、もうひと伸びして最後は首の上げ下げの大接戦を鼻差で制した。

クリストフ・ルメール騎手は「１枠でいいスタートをしたから、しかたなく先頭に行きました。でもマイペースで走っていけて、すごく乗りやすかった。（直線は）だんだん伸びてくれて他の馬を待つ余裕があって、（ブラックオリンピアの）川田さんが併せに来た時、もう１回、加速した。距離はぴったりです」と勝利を振り返った。

黒岩調教師は「気性的にやっぱり高ぶりやすい面がありますが、レースではゆったり走ってくれて、操縦性も高くてイメージ通りの走りでした。スタートで出たから行きましたけど、前、前に行くのはプラン通りでした。最後はずっと先頭でソラを使いましたけど、（２着馬に）来られたぶん、反応できていた。首の上げ下げでしたが、勝ち切れてよかったです。まだ気持ちも体も子供なので、（この後は）休養して成長を促したいと思います」と、価値ある白星を振り返った。