◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２試合連続本塁打となる意地の２ランを放ったが、逆転で完敗を喫してドジャースは黒星発進となった。大谷は４打数１安打２打点、２三振１四球だった。

６回には先発のスネルが無死満塁のピンチを招くと、継投を決断したが、“弱点”の救援陣が打ち込まれ、一挙９点を失う悪夢のイニングとなった。試合後、会見したロバーツ監督は「立ち直ってもらう必要がある。ただ、『心配している』とまでは言わない」と奮起を促した。

２番手シーハンは無死満塁のピンチから、クレメントの適時打、ルークスの押し出し四球、ヒメネスの適時打で３点の勝ち越しを許した。悪い流れを止められず、１死満塁で３番手のバンダが、代打のバージャーに満塁本塁打を浴びた。さらに２死一塁でカークにも２ランを被弾。指揮官は「アンソニー（バンダ）はこれまで非常に良かったが、今日は変化球が少し高く浮いた。でも、今のブルペンの構成を考えると、彼らは欠かせない存在だ。シーズンはまだあるし、しっかり投げてもらう必要がある」と、“弱点”の救援陣に注文をつけた。