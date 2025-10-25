◆秋季東海地区高校野球大会 第３日 ▽準決勝 三重１０−２聖隷クリストファー＝７回コールド＝（２５日・刈谷球場）

準決勝が行われ、今夏の甲子園出場に続きセンバツ初出場を狙う聖隷クリストファー（静岡１位）は、三重（三重１位）に２―１０の７回コールドで敗戦。２１年以来の決勝進出はならなかった。来年のセンバツでは東海地区の一般出場枠が３校のため、可能性はまだ残すものの出場は厳しい状況となった。

全国舞台を経験し、最速１４７キロ誇る来秋ドラフト候補の左腕・高部陸（２年）が、１３安打を浴び自己ワーストとなる１０失点。２回に相手ミスにより先制点を奪い、８番・高部も右越え二塁打で追加点をもたらした。だがその裏、先頭打者を四球で歩かせると、２死二塁から左中間三塁打と左前打を許して同点に追いつかれた。３回に勝ち越され、４回には４失点。５点も３失点と立て直すことができなかった。

高部は試合後、目を赤くしながら「味方が点を取ってくれたのにもかかわらず、自分が抑えることができなかった。力のなさを感じました。自分が勝っていけなかったことに対して、悔しい思いを持っています」と唇をかんだ。３、４回から腕が上がらない異変を感じ取っていたというが、「自分が打たれてしまった点なので、自分で抑えて流れを作ろうと、頑張ろうと思って投げました」と振り返った。