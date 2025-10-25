◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースがワールドシリーズ（ＷＳ）初戦を落とした。

ドジャースは２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦で４―１１で敗れた。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でフル出場し、２試合連続本塁打となる意地の２ランを放ったが、逆転で完敗を喫してドジャースは黒星発進。大谷は４打数１安打２打点、２三振１四球だった。９回２アウトで迎えた最終打席では四球で出塁。けん制球でのセーフ判定にブ軍からチャレンジを要求されたが、判定は覆らずという場面もあった。

Ｘ（旧ツイッター）では「ドジャース」「ブルージェイズ」「＃ワールドシリーズ」「大谷ホームラン」など関連ワードが数多くトレンド入り。ネット上では「ドジャース、ボコボコにやられたぞ！」「大谷翔平へのけん制アウトで終わらなくて良かった」「ブルージェイズ打線、爆発という言葉がぴったり」「ブルージェイズ打戦恐るべし…」「大谷選手の静かなホームラン」「ドジャース倒壊しちゃった」「ブルージェイズのすごさがしっかり伝わった試合でした…」という声が。

また「まあ、大谷はホームラン打ったのは相変わらずすごい」「明日山本由伸頼みます！」「なんだか腹も立たない。まぁ、大谷ホームラン見れたからいいや」「悔しいけど明日勝つ！」「まぁまだ始まったばかりなので明日明日」「明日はスッキリ切り替えて山本で勝つ！」「次戦切り替えてがんばれ」「ワールドシリーズはまだ始まったばかり。次回巻き返してこ〜」「初戦勝ったチームが優勝というジンクス破ってくれ！」「点差ついたけど大谷翔平さんのホームラン出たし明日は由伸を応援します」「ワールドシリーズ面白い」と冷静に第２戦以降の巻き返しに期待するファンも多かった。