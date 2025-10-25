MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手が、ブルージェイズのウラジミール・ゲレロJr.選手と塁上で談笑する場面がありました。

9回2死から四球で出塁した大谷選手ですが、一塁けん制で帰塁した際、セーフ判定にブルージェイズのシュナイダー監督がリクエストを要求。判定は覆りませんでしたが、その間も大谷選手とゲレロJr.選手は笑顔で話しており、互いに腕を背中に回す様子も見られました。



大谷選手とゲレロJr.選手は2021年にホームラン王争いを繰り広げ、48本を記録したゲレロJr.選手がタイトル獲得。当時エンゼルスの大谷選手が2本差の46本でした。

ゲレロJr.選手はこのポストシーズンで4割超の打率に6本塁打を記録。大谷選手もこの試合でワールドシリーズ初アーチを放つなど、ゲレロJr.選手に並ぶポストシーズン6本塁打となっています。

レギュラーシーズン中にも塁上で話す様子が話題になっていた2人。真剣勝負の中でみせたスター選手同士の交流にSNSでは、「ほっこりするね」「ずっとキャッキャウフフしてて笑う」「スキあらばイチャつくのやめてくれませんか」「セーフ！ゲレロJr.が大谷さんとふれあう時間がのびただけだった」など、微笑ましく見守る声が上がってます。