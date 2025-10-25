杉咲花、黒の肩出しドレスでさわやか笑顔 食事シーンのラーメン「本当においしくて…」
俳優の杉咲花が25日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』公開記念舞台あいさつに登壇した。黒の肩出しドレスでさわやかな笑顔を振りまいた。
【集合ショット】南琴奈、板垣李光人、蒼井優らと笑顔を見せる杉咲花
芥川賞作家・金原ひとみ氏の同名小説を映画化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも、自分のことは好きになれない27歳の主人公の新たな世界との出会いを描く。
食事シーンの撮影秘話になると、杉咲が「（監督から）『とにかくもりもり食べてほしい』ということで。ラーメン屋さんのシーンが何度か出てくるのですが、食べたラーメンが本当においしくて、カットがかかった後も食べていました」とにっこり。共演の蒼井優から「ラーメンのシーンの花ちゃんが本当にすばらしい。こんなに泣ける食べ方あるかっていうのがあるので、ぜひみなさん楽しみに」と賛辞を送られると、杉咲はうれしそうに笑みを浮かべていた。
舞台あいさつにはそのほか、南琴奈、板垣李光人、松居大悟監督も登壇した。
