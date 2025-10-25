高市総理はASEAN関連の首脳会議に出席するため、先ほど羽田空港からマレーシアへ出発しました。

【写真を見る】【速報】高市総理がマレーシアに出発 初外遊 ASEAN関連首脳会議で対面外交デビューへ

高市総理

「ASEANというのは、まさにインド洋と太平洋の結節点でございます。日本が主導している『自由で開かれたインド太平洋=FOIP』の要でございます。ですから、しっかりと、このASEAN首脳との信頼関係も深めて、大きな成果を上げてきたいと思っています」

高市総理は就任後、初めての外遊として、きょうから3日間の日程でマレーシアを訪問し、ASEAN=東南アジア諸国連合との首脳会議などに出席します。

会合では、日本が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」の推進や、デジタルやグリーンといった成長分野などでの協力を呼びかけたい考えです。

来週は、▼アメリカのトランプ大統領が日本を訪れ、首脳会談をおこなうほか、▼韓国でのAPEC首脳会議にも参加する予定で、今回の対面での外交デビューを皮切りに一連の首脳外交がスタートします。