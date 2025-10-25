カルビー「ぽろしり」シリーズに新作登場！旨味しお味＆芳醇バター味をチェック

カルビーが10年以上の歳月をかけて開発した特別なジャガイモ品種「ぽろしり」。その繊細な甘みと香ばしさを最大限に引き出した新商品『ポテトチップスのために開発した品種ぽろしり 旨味しお味／芳醇バター味』が、2025年10月28日（火）より全国のセブン‐イレブンで数量限定発売されます。ジャガイモ本来の旨味を感じたい方にぴったりの贅沢な味わいです♡

カルビーのこだわりが詰まった“ぽろしり”とは

カルビーグループは、1975年のポテトチップス発売以来、品質と素材へのこだわりを追求してきました。

独自開発のジャガイモ品種「ぽろしり」は、2017年に農林水産省へ正式登録されたカルビー初の加工用ジャガイモ。北海道の契約農家と二人三脚で育てられ、旨味・甘み・香ばしさのバランスが抜群です。

2024年に発売された初代シリーズは、「おいしくて感動」「素材の良さが伝わる」と好評を博し、今年はさらに進化した味わいで登場します。

2つの味で楽しむ贅沢な食感

今回の新作は「旨味しお味」と「芳醇バター味」の2種類。「旨味しお味」は、昆布・ホタテ・塩こうじを組み合わせ、まろやかで奥深い味わいに。

一方「芳醇バター味」は、北海道製造のバターを使用し、クリーミーで濃厚な香りが広がります♪どちらも“ぽろしり”特有のほっくりとした甘みを引き立てる味設計で、素材の良さをじっくりと楽しめます。

商品概要

ポテトチップスのために開発した品種ぽろしり 旨味しお味／芳醇バター味

内容量：56g

価格：オープン価格（想定税込200円前後）

発売日：2025年10月28日（火）

販売エリア：全国のセブン‐イレブン店舗

※店舗によって取り扱いがない場合や、売り切れ次第販売終了となる場合があります。

素材への愛が生む、贅沢な一枚を

カルビーが10年以上かけて磨き上げた“ぽろしり”は、まさに「ポテトチップスのためのジャガイモ」。

そのこだわりが詰まった新作は、日常のおやつタイムをちょっと特別にしてくれる一品です。北海道の大地の恵みとカルビーの技術が織りなす旨味を、この秋ぜひ味わってみてはいかがでしょうか♡