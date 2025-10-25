＜下品で非常識な義両親＞「孫に会わせてよ〜」汚い義実家には連れて行きたくない…！【第4話まんが】
私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロが生まれました。ショウタは大企業に勤めるエリートで、理想どおりの完璧な夫。一方で義両親には初対面のときから品のない言動に驚かされてきました。一緒にいるとこちらまで恥ずかしく、うちの母が「結婚したら苦労する」と忠告してきたくらいです。私は義両親とは極力関わらないようにしようと、ひそかに心に決めました。けれど娘が生まれたことで、そういうわけにもいかなくなり……？
娘が生まれて以来、義実家には行っていません。娘の顔を見るため一度だけ義両親がうちに来たときも、お茶だけでさっさと帰ってもらいました。ただ義両親は可愛い初孫に会いたくて仕方がないようです。
義両親は片付けが苦手な人たちです。TPOすら考えられないのに、赤ちゃんにふさわしい環境を用意して待っていてくれるとは思えません。しかし私がそんなふうに不満を漏らすと、ショウタはなぜか少しムッとした様子でした。
私は結婚して間もなく妊娠したため、体調などを理由に義両親とはほとんど会うことなく過ごしてこられました。場をわきまえることを知らない、品のない義両親とはできるかぎり関わりたくないと思っています。けれど娘が生まれてからはそういうわけにもいかなくなりました。
義両親は毎晩のようにショウタに電話をかけてきて、娘の顔を見たがるのです。それだけならまだしも、今度は「孫に会わせてほしい」攻撃がはじまりました。
しぶしぶ義実家への訪問を了承しましたが……。私にズカズカと近づき、腕の中から奪うように娘を取り上げた義母。義父も「うるさいから掃除した」と、まるでこちらが神経質になっているみたいな言い方です。イヤな予感しかしません。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
