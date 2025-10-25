TUY

写真拡大

2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われ男子は13チームがエントリーしています。

【画像】激走のレースは画像ギャラリーで　男子（5区～アンカー）

全国大会への出場権は１位が獲得。東北大会への出場権は4位までが獲得します。

激走の様子は画像ギャラリーでもご覧いただけます（男子5区～アンカー）

フィニッシュ順位は以下の通りです。

順位 変動 学校名       走者 1位 → 酒田南       渡部 幹太(2)     2位 → 山形中央       鈴木 成琉(3)     3位 → 東海大学山形       黒山 陽仁(3)     - 繰 山形南       小野 泰地(2)     - 繰 九里学園       二瓶 耀将(3)     - 繰 米沢中央       丸川 快斗(3)     - 繰 鶴岡工業       後藤 大希(3)     - 繰 新庄東       星川 優人(3)     - 繰 山東・山工・日大       安達 温大(3)     - 繰 創学館           渋間 謙吾(2)     - 繰 致道館           成澤 優人(2)     - 繰 山形市立商業       五十嵐 迅飛(2)     - 繰 鶴岡東       遠田 春人(1)    

このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。

白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM