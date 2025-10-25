2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われ男子は13チームがエントリーしています。

【画像】激走のレースは画像ギャラリーで 男子（5区～アンカー）

全国大会への出場権は１位が獲得。東北大会への出場権は4位までが獲得します。

フィニッシュ順位は以下の通りです。

順位 変動 学校名 走者 1位 → 酒田南 渡部 幹太(2) 2位 → 山形中央 鈴木 成琉(3) 3位 → 東海大学山形 黒山 陽仁(3) - 繰 山形南 小野 泰地(2) - 繰 九里学園 二瓶 耀将(3) - 繰 米沢中央 丸川 快斗(3) - 繰 鶴岡工業 後藤 大希(3) - 繰 新庄東 星川 優人(3) - 繰 山東・山工・日大 安達 温大(3) - 繰 創学館 渋間 謙吾(2) - 繰 致道館 成澤 優人(2) - 繰 山形市立商業 五十嵐 迅飛(2) - 繰 鶴岡東 遠田 春人(1)

このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。

白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM