福岡・飯塚市で建物火災 柏の森92-164付近 約1時間後に鎮火（10月25日午前11時12分ごろ発生）
2025年10月25日 12時48分
福岡県飯塚地区消防本部によると、25日午前11時12分ごろ、飯塚市柏の森92-164付近で建物火災が発生し、同日午後0時15分ごろ鎮火した。
西日本新聞
ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ
北九州市若松区で男が女子児童に「こんばんは」と声かけ、後方をつけられる 高須東3丁目付近の道路上
福岡・柳川市で男が下校中の小学生女児らに「乗っていかない」と声かけ 三橋町付近の路上 男は70代、白髪交じり、灰色軽自動車乗車