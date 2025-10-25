＜速報＞渋野日向子は「74」 通算1オーバーでホールアウト
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、第3ラウンドが進行している。
【写真】なんか魔法を使ってるようなファンタジーな一枚
日本ツアー3連戦目の渋野日向子は、29位タイでこの日を迎えた。出だし10番はダブルボギーを喫するも、その後はパーを並べて前半は2オーバーで折り返し。後半6番でこの日初のバーディを奪うも、8番でボギー。最終9番パー4では、2打目を1.5メートルにつけるも、カップの左に外れてしまいパーで締めた。1バーディ・1ダブルボギーの「74」とし、トータル1オーバー・44位タイでホールアウトした。トータル20アンダー・単独首位にメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉。トータル10アンダー・2位タイにはアマチュアで15歳のリュウ・ユジ（中国）、菅楓華、岩井明愛、トータル8アンダー・5位タイにルーキーの中村心、今季2勝の河本結、高橋彩華らが続いている。日本ツアー今季自身4戦目とする西村優菜はトータル2アンダー・34位タイとなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！国内女子ツアー リーダーボード
これは希少… しぶこ＆吉田姉妹のドレスショット【写真】
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
＜速報中＞最強ジャパンは？ 国別対抗戦 リーダーボード
「絶対に2ptが欲しい」日韓戦 プールBは混戦模様…日本チームが予選通過するための最低条件は？
【写真】なんか魔法を使ってるようなファンタジーな一枚
日本ツアー3連戦目の渋野日向子は、29位タイでこの日を迎えた。出だし10番はダブルボギーを喫するも、その後はパーを並べて前半は2オーバーで折り返し。後半6番でこの日初のバーディを奪うも、8番でボギー。最終9番パー4では、2打目を1.5メートルにつけるも、カップの左に外れてしまいパーで締めた。1バーディ・1ダブルボギーの「74」とし、トータル1オーバー・44位タイでホールアウトした。トータル20アンダー・単独首位にメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉。トータル10アンダー・2位タイにはアマチュアで15歳のリュウ・ユジ（中国）、菅楓華、岩井明愛、トータル8アンダー・5位タイにルーキーの中村心、今季2勝の河本結、高橋彩華らが続いている。日本ツアー今季自身4戦目とする西村優菜はトータル2アンダー・34位タイとなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！国内女子ツアー リーダーボード
これは希少… しぶこ＆吉田姉妹のドレスショット【写真】
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
＜速報中＞最強ジャパンは？ 国別対抗戦 リーダーボード
「絶対に2ptが欲しい」日韓戦 プールBは混戦模様…日本チームが予選通過するための最低条件は？